Uruguay: amministrative, partito di governo in crescita, Montevideo e Canelones al centrosinistra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito nazionale (Partido nacional Pn), la forza politica dell'Uruguay che fa capo al presidente Luis Lacalle pou, ha vinto domenica le elezioni amministrative in 15 dipartimenti, ottenendo tre "intendencias" in più di quelle avute nel 2015. L'attuale opposizione di centrosinistra, il Frente Amplio (Fa), si conferma alla guida di Montevideo - la capitale che governa dal 1990 - e del limitrofo dipartimento di Canelones, uno dei più popolosi del paese. A questi, la coalizione che da ultimo sosteneva l'ex presidente Tabaré Vazquez, aggiunge il dipartimento di Salta. Al Partito colorado (Pc), storica forza conservatrice del paese, rimane il dipartimento di Rivera. La sostanziale affermazione del Partito nazionale, conosciuto anche come "Bianco", viene letta dai media come riconoscimento alla politica che il governo ha portato avanti nel contrasto al nuovo coronavirus (poco più di duemila contagi e 47 decessi in una regione in gran parte piegata dalla pandemia) e alla messa in pratica della legge di urgenza, pacchetto di provvedimenti che tra le altre cose amplia i margini d'azione per le forze di sicurezza e introduce una nuova disciplina sugli scioperi. Al tempo stesso, i "Blancos" confermano la loro affermazione nell'interno del paese, così come già emerso nelle presidenziali, vincendo nelle province di Paysandù e Rio negro, al confine con l'Argentina. Le elezioni si sarebbero dovute tenere il 20 maggio ma sono state rinviate per l'emergenza del nuovo coronavirus (segue) (Abu)