Corso Francia: Pietro Genovese si scusa e si difende, "non andavo veloce"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è scusato ma ha anche tentato di giustificarsi Pietro Genovese nel corso dell'udienza odierna del processo che lo vede imputato per omicidio stradale plurimo aggravato. Il giovane, che il 21 dicembre dello scorso anno ha investito uccidendo, in corso Francia, Gaia Romagnoli e Camilla Von Freymann, durante spontanee dichiarazioni ha sostenuto di essere dispiaciuto per quanto accaduto ma ha anche detto di essersi fermato, quella sera, al semaforo precedente l'impatto e che l'andatura della sua auto non era così elevata. (Rer)