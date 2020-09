Ue: Tesei su Recovery fund, progetti siano velocemente ed efficacemente cantierabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bisognerà fare molta attenzione al tema, rilevante, della cantierabilità delle progettazioni. Lo ha detto il presidente della regione Umbria, Donatella Tesei, in rappresentanza della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nel corso dell’audizione, in videoconferenza, davanti alle commissioni riunite Bilancio e Politiche Ue del Senato, sulle proposte di "Linee guida per la definizione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr)". Secondo Tesei, "è necessario che i progetti, nell’ambito delle linee guida nazionali e della Commissione europea, siano efficacemente e velocemente cantierabili, altrimenti rischiamo di perdere le risorse del Recovery fund, per i tempi ristretti che ci sono assegnati. Occorre, poi, definire la governance, dobbiamo poter contare su una strumentazione adeguata. C’è anche - ha concluso il governatore dell'Umbria - la questione della coesione sociale e territoriale, sia in tema di allocazione di risorse che di priorità dei progetti: per far ripartire il Paese, è necessario che tutto il Paese sia coeso". (Rin)