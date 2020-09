Mobilità: Enasarco, agenti di commercio lanciano loro Manifesto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli agenti e i rappresentanti di commercio stanno vivendo una situazione di crisi, senza alcun aiuto da parte delle istituzioni, e il bisogno di azioni per rilanciare il settore è sempre più urgente. Ogni anno - denuncia una nota di Enasarco - gli agenti e i rappresentanti di commercio percorrono mediamente 60 mila chilometri, trascorrendo oltre 40 giorni in automobile. In Italia, rispetto all'Europa, questo settore è costretto a sostenere elevati costi per il carburante e a percorrere strade di difficile percorrenza, pagando più tasse rispetto ai colleghi europei. Fnaarc, il primo sindacato italiano della categoria, e Confcommercio, insieme nella coalizione Enasarco del futuro in corsa per le imminenti elezioni Enasarco, lanciano oggi un appello alle istituzioni sul tema della mobilità degli agenti di commercio, nodo cruciale per la categoria e per il sostegno che gli agenti di commercio possono dare alla ripresa delle attività commerciali nel Paese. (segue) (Com)