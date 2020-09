Mobilità: Enasarco, agenti di commercio lanciano loro Manifesto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il manifesto per una Nuova mobilità degli agenti di commercio, individua 5 priorità di intervento per sostenere l'attività degli agenti e con essa la ripresa delle attività commerciali nel Paese: rimborsi autostradali, per equiparare i diritti a quelli in vigore per treni e aerei; limiti di velocità e autovelox, per intervenire su limiti irrealistici e "trappole autovelox"; deducibilità costi auto, per aggiornare le soglie di deducibilità ferme ai tempi della lira; mobilità green, per incentivare la categoria a essere protagonista del Green new deal; accesso ai centri urbani e permessi di sosta, per equiparare i diritti degli Agenti a quelli di altre categorie della filiera del commercio. (segue) (Com)