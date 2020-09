Mobilità: Enasarco, agenti di commercio lanciano loro Manifesto (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel corso della pandemia, a differenza di altre categorie, gli agenti e i rappresentati di commercio sono stati lasciati soli - dichiara Alberto Petranzan, Coordinatore della lista n. 3 Enasarco del Futuro e presidente nazionale Fnaarc -. Per rilanciare il settore in questa fase di profonda crisi, chiediamo risposte concrete alle istituzioni, anche sulla mobilità, per ridurre i numerosi limiti, alcuni al limite della vessazione, che affliggono la categoria". (Com)