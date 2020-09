Roma: Rampelli, referendum su poteri speciali? Governo faccia leggi e decreto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Con i più recenti epiteti di Roma ladrona, parassita, fannullona, fino all'epilogo vergognoso del titolo di Mafia capitale dato all'inchiesta per corruzione e malaffare 'Terra di mezzo' Roma è stata lasciata in stato d'abbandono, priva di strumenti operativi, discarica di problemi sociali ed economici irrisolti altrove, disconosciuta nelle sue funzioni nazionali e internazionali, orfana di una visione e di un ordinato supporto da parte della Regione che la contiene – aggiunge -. Il M5s, come è noto, esprime allo stato attuale il Capo del governo, i 2/3 dell'esecutivo e il sindaco di Roma nonché presidente dell'area metropolitana Virginia Raggi. Il PD ha i ministri del MEF e del MIT oltre al Governatore regionale Nicola Zingaretti. Facessero dunque decreti, leggi, delibere e mettessero le risorse necessarie per risollevare Roma dall'abisso, altro che referendum”. (com)