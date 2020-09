Lombardia: da Regione 1,5 milioni per riqualificare centro formazione alberghiero di Casargo (Lc)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giunta della Regione Lombardia ha approvato l'ipotesi di secondo atto integrativo per completare la riqualificazione del complesso immobiliare ex colonia montana di Casargo, località dell'alta Valsassina. La struttura - ricorda una nota di Palazzo Lombardia - è di proprietà della Regione ed è oggi sede di un rinomato centro di formazione professionale alberghiero (Cfpa) che realizza percorsi formativi di durata triennale al termine dei quali gli studenti conseguono la qualifica di "operatore della ristorazione" riconosciuta a livello europeo, con indirizzi in "preparazione pasti" (cucina) e "servizi di sala e bar". Dal 2014-15 è attivo anche il corso triennale per la qualifica di "operatore della trasformazione agroalimentare - panificazione e pasticceria", anch'essa riconosciuta a livello europeo. "Grazie a questo secondo atto integrativo - ha chiarito il sottosegretario alla Presidenza della Regione Lombardia con delega ai Grandi eventi sportivi e coordinatore del Tavolo territoriale per Lecco e Provincia, Antonio Rossi - sarà possibile completare la riqualificazione dell'istituto. Potremo, così, garantire agli studenti del Cfp e agli operatori dell'accoglienza di tutta la provincia gli strumenti più adatti e le tecnologie più sofisticate per affrontare al meglio le sfide del settore del futuro". (segue) (com)