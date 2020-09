Lombardia: da Regione 1,5 milioni per riqualificare centro formazione alberghiero di Casargo (Lc) (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le opere previste - ha aggiunto il sottosegretario - prevedono l'utilizzo di tecnologie rinnovabili ed ecosostenibili. Vi sarà, inoltre, lo sviluppo della struttura immobiliare, per portarla al passo con i tempi. La riprogettazione degli spazi avverrà con una visione innovativa, proiettata a soddisfare le esigenze del futuro. Inoltre, assicurerà una fruizione più funzionale delle varie aree, anche alla luce delle nuove necessità di sicurezza emerse dopo l'esplosione dell'epidemia Covid". "Il centro di formazione alberghiera della località montana lecchese - ha chiarito Rossi - punta a diventare un vero e proprio riferimento a livello regionale e nazionale. Le somme regionali a fondo perduto da destinare al Comune di Casargo, 1.529.000 euro, sono state ripartite nel triennio 2020-2022. Quando il progetto di sviluppo sarà completato si potranno aprire nuove e interessanti prospettive di lavoro per tanti giovani. Tra queste, spiccano certamente, quelle legate alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, che si svolgeranno sulle nostre splendide montagne nel 2026". (com)