Uruguay: amministrative, coalizione centrosinistra si conferma a guida di Montevideo

- La coalizione di centrosinistra Frente amplio (Fa) ha vinto con il 51, 66 per cento le elezioni a Montevideo, la capitale dell'Uruguay nella quale governa dal 1990. Il posto di primo cittadino, "Intendente", va a Carolina Cosse, ingegnere di 59 anni, la più votata dei tre candidati presentati dal Fa. La coalizione conservatrice dell'attuale presidente Luis Lacalle Pou si è fermata al 40 per cento dei consensi. Da tempo coinvolta nell'attività politica, Cosse è divenuta presidente dell'agenzia nazionale di comunicazione (Anetl) nel 2010, anno in cui José Mujica - uno dei suoi referenti politici - diveniva presidente dell'Uruguay. Un'esperienza che l'Intendente eletta rivendica - tra le altre cose - per la realizzazione del cavo sottomarino che collega l'Uruguay agli Stati Uniti, lo sviluppo della fibra ottica, la creazione di un data center e la nascita dell'Antel arena, complesso finito al centro di diverse polemiche sui costi. Nel successivo governo di Tabaré Vazquez, Cosse diviene ministro dell'Industria, carica che mantiene fino a pochi mesi dalla scadenza del mandato, in tempo utile per presentarsi alle primarie per la presidenza, vinte da Daniel Martinez. Le elezioni si sarebbero dovute tenere il 20 maggio ma sono state rinviate per l'emergenza del nuovo coronavirus. (Abu)