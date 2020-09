Agricoltura: M5s, con legge su florovivaismo rilancio settore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con la proposta di legge sul florovivaismo oggi all'esame dell'Aula di Montecitorio "avviamo finalmente un riordino della normativa di settore all'insegna di un inquadramento unitario e coerente, con l'introduzione di nuovi istituti in grado di favorire la riorganizzazione e il rilancio di un settore che rappresenta il 5 per cento della produzione agricola nazionale". Lo ha affermato Gianpaolo Cassese, deputato del Movimento 5 Stelle in commissione Agricoltura, a margine del suo intervento alla Camera sulla proposta di legge per la valorizzazione del settore florovivaistico. "Il Movimento 5 Stelle ha fortemente voluto la norma che equipara i centri di giardinaggio inquadrati negli articoli del codice civile relativi all'imprenditore agricolo alle aziende agricole, come da anni ci chiede il comparto. Altre importanti novità riguardano le misure finalizzate a stimolare la domanda, come le detrazioni fiscali per acquisto di fiori e piante da interno per un importo massimo di 500 euro annui per nucleo familiare, e quelle di sostegno all'offerta, come le piattaforme logistiche, i bandi per tecnologie innovative ed ecosostenibili e così via". (segue) (com)