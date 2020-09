Sanità: Colosimo (Fd'I) su vaccino antinfluenzale, serve chiarezza su come e dove farlo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sulla vaccinazione antinfluenzale, più che la lettera a firma autografa del tuttofare presidente Zingaretti, con l'invito a vaccinarsi, serve chiarezza sul come e dove farlo". Lo dice in una nota la consigliera regionale di Fratelli d'Italia, Chiara Colosimo. "Ogni giorno riceviamo decine di telefonate di persone che si lamentano per una carenza di informazioni spesso anche sbagliate. Gli stessi medici di medicina generale e le farmacie - aggiunge - brancolano nel buio e lamentano una carenza di vaccini e di notizie certe. Chiediamo quindi al presidente Zingaretti di occuparsi meno dell'apparenza e più della sostanza. È urgente predisporre un vademecum o, quanto meno, pubblicare sugli organi istituzionali indicazioni chiare ed esaustive affinché le persone anziane e i soggetti più a rischio - spiega - sappiano bene dove andare e cosa fare. Non è tollerabile, infatti, che paghino loro il prezzo della burocrazia. Mi appello all'assessore D'amato perché un'attenzione particolare in questo periodo sia rivolta alla vaccinazione antinfluenzale per la facilitazione della diagnosi differenziale, unica possibilità per riduzione dell'afflusso di pazienti con febbre e possibile influenza presso i Dea", conclude. (Com)