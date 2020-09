Viabilità: su A9 chiusure notturne dei tratti comaschi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire le attività preliminari allo svolgimento delle ispezioni approfondite nelle gallerie "San Fermo" e "Monte Olimpino", previste in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, dalle 21 di lunedì 28 alle 5 di martedì 29 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Lago di Como e l'allacciamento con la A59 Tangenziale di Como, in direzione di Lainate, con contestuale chiusura dello svincolo di Como Centro, verso Lainate. Autostrade fa presente che saranno regolarmente transitabili i rami di allacciamento dalla A59 Tangenziale di Como alla A9 Lainate-Como Chiasso, in direzione di Lainate. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria allo svincolo di Lago di Como, si potrà proseguire su Via Bellinzona e successivamente sulla SP17, con rientro sulla A9, alla stazione di Fino Mornasco, per proseguire verso Lainate. In alternativa alla chiusura dell'entrata di Como Centro verso Lainate, si consiglia di utilizzare Fino Mornasco. (segue) (com)