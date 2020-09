Tlc: Patuanelli, online la piattaforma 'Strategia digitale-Laboratorio per il futuro'

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo sta mettendo in campo "misure sinergiche e progetti che coinvolgono imprese, cittadini, scuole, enti locali, pubblica amministrazione, in un unico grande disegno di sviluppo e innovazione". Lo scrive su Facebook il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli. "Per facilitare l’accesso a tali misure e fornire a imprenditori e cittadini un quadro unitario delle iniziative e dei progetti sulle politiche digitali promosse dal ministero dello Sviluppo economico, è da oggi online la piattaforma 'Strategia digitale-Laboratorio per il futuro'", informa il responsabile del Mise. (Rin)