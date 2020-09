Speciale energia: Iran-Siria, entro due settimane commissione strategica per cooperazione nel settore idrico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Iran e la Siria hanno concordato di formare entro le prossime due settimane una commissione strategica, presieduta dai viceministri dell’Energia dei due paesi, per rafforzare la cooperazione nel settore idrico, secondo quanto previsto dal memorandum di intesa firmato da Teheran e Damasco lo scorso 4 dicembre 2019. Lo riferisce l’agenzia di stampa iraniana “Mehr”, secondo cui la decisione ha avuto luogo durante un incontro in videoconferenza tra il ministro iraniano dell’Energia, Reza Ardakanian, e il ministro siriano delle Risorse idriche, Tammam Raad. Nel corso del colloquio bilaterale l’esponente del governo siriano ha anche espresso soddisfazione per la sua partecipazione all’undicesimo incontro del Consiglio dei governatori del Centro regionale per la gestione delle acque urbane, e ha fatto appello a un rafforzamento della cooperazione fra i due paesi nel settore dell’acqua e della gestione delle acque reflue. Raad ha inoltre accolto con favore la presenza di compagnie iraniane “competenti e capaci” nei progetti idrici della Siria, esprimendo apprezzamento per il loro lavoro e sottolineando la necessità di approfittare della loro competenza tecnica per la ricostruzione e riabilitazione di impianti idrici e fognari nel Paese. (Res)