Speciale energia: Libia, crisi forniture elettriche al centro incontro gruppo Ewg con vertici società elettrica Gecol

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crisi delle forniture di energia elettrica in Libia è stata al centro dell’incontro avvenuto lo scorso 23 settembre a Tunisi dell’Economic Working Group (Ewg), stabilito dal processo di Berlino, presieduto dall’inviato speciale delle Nazioni Unite ad interim, Stephanie Williams, e dall'ambasciatore designato dell'Unione europea in Libia, José Sabadell, con la nuova leadership della General Electricity Company of Libya (Gecol). Secondo quanto riporta un comunicato stampa della Missione delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil) durante il colloquio sono stati discussi i piani per affrontare la crisi di erogazione dell’energia elettrica che costringe la popolazione libica a subire blackout quotidiani che possono durare anche 16 ore al giorno. Il vicepresidente di Gecol, Abdul Salem al Ansari, ha presentato un piano per affrontare l'attuale deficit di 3.000 megawatt con linee di impegno a breve e lungo termine. (Res)