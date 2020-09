Speciale energia: Patuanelli, idrogeno acceleratore ricchezza, Italia deve essere della partita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, ha sottolineato che sulle politiche relative all'idrogeno l'Italia è davanti ad un bivio e deve decidere "se essere in quella partita. Io penso che sia impensabile che non ci sia". Parlando nel corso del "Trieste Next 2020", il Festival della ricerca scientifica, il ministro ha sottolineato che il nostro Paese ha "le prerogative per essere centrale nelle sfide sull'idrogeno. Non dobbiamo perdere la nostra capacità di leadership su questo perché - ha aggiunto - l'idrogeno è un acceleratore di ricchezza". In questo senso il Covid-19 è stato "un acceleratore di processi e noi dobbiamo avere la capacita di scegliere e fare le scelte giuste per non trovarci in situazioni in cui il Paese si è messo in passato per responsabilità della politica", ha concluso. (Rin)