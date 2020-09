Speciale energia: Patuanelli, governo crede in sviluppo idrogeno, in arrivo 3 miliardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo "crede fermamente" che l'Italia debba essere "della partita dell'idrogeno" e per questo "stiamo predisponendo alcune progettualità per cui, fra la manovra di bilancio di dicembre e le risorse del Recovery plan, non potranno esserci meno di 3 miliardi". Lo ha affermato il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, intervenendo nel corso del "Trieste Next 2020", il Festival della ricerca scientifica. "Vogliamo allinearci agli obiettivi di produzione da idrogeno, in termini di gigawatt, che altri Paesi stanno proponendo", ha aggiunto. (Rin)