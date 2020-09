Speciale energia: spagnola Ikelan e belga Abee firmano accordo per sviluppo batterie elettriche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il centro tecnologico spagnolo Ikerlan e la società di ingegneria belga Avesta Battery & Energy Engineering (Abee) hanno concluso un accordo di collaborazione per la progettazione e lo sviluppo di soluzioni industriali nel campo delle batterie e dell'energia per il settore dell elettromobilità. Il direttore generale del centro basco, Marcelino Caballero, ha sottolineato che "l'accordo con Abee permetterà a Ikerlan di affacciarsi sui mercati internazionali e sarà una leva di crescita dal punto di vista tecnologico". Da parte sua, il direttore generale dell'Abee, Noshin Omar, ha dichiarato che il nuovo accordo "rafforzerà la posizione di entrambe le società in Europa e in Medio Oriente". (Spm)