Speciale energia: ad Agsm Energia 9 lotti su 17 bando Consip fornitura amministrazioni pubbliche

- Agsm Energia, società commerciale del gruppo Agsm e primaria multiutility con sede a Verona presente in 6.800 comuni d’Italia, si è aggiudicata 9 lotti sui 17 previsti nel bando Consip per la fornitura di energia elettrica in favore di tutte le amministrazioni pubbliche italiane, seguita da Enel Energia (7 lotti) e A2A energia (1). Secondo quanto si legge in una nota di Agsm, in totale, la convenzione annuale con Agsm vale quasi 743 milioni di euro e comprende la fornitura – per una durata fino a 24 mesi – dei servizi di energia elettrica e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni di Valle d’Aosta, Piemonte, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Marche, Umbria, Lazio (esclusa la provincia di Roma), Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria. A queste si aggiungono le amministrazioni nazionali di maggiore importanza e diffusione territoriale (tra cui Rai, Anas, Enea) a cui è riservata la possibilità di accedere al lotto nazionale anch'esso aggiudicato ad Agsm Energia che prevede servizi aggiuntivi come account dedicato, reportistica mensile e fatturazione aggregata. “Agsm cresce e lo fa sul mercato grazie a competitività e linee industriali orientate allo sviluppo aziendale con prospettive di medio-lungo periodo”, ha dichiarato Mario Faccioli, presidente di Agsm Energia. “Il risultato – ha proseguito – è il combinato disposto di una progressione della multiutility in maniera direttamente proporzionale all’espansione del libero mercato. In regime di monopolio infatti i clienti erano 270mila, contro i 500mila raggiunti lo scorso luglio, per il 70 per cento extra-veronesi. Siamo presenti in oltre 6.800 comuni su 8.000, una quota che rappresenta l’85% del territorio italiano”. Per Floriano Ceschi, direttore operativo della società scaligera: “La nostra crescita si basa su un processo incrementale di opportunità di business misurate e vagliate con grande attenzione e sensibilità per i processi. L’obiettivo – ha concluso –, è e continuerà ad essere la soddisfazione dei nostri clienti”. (Com)