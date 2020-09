Speciale energia: Polonia, Pge costruirà una centrale elettrica per l'Aeroporto centrale di comunicazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società Polska Grupa Energetyczna (Pge) costruirà una centrale elettrica per soddisfare i bisogni dell'Aeroporto centrale di comunicazione (Cpk). Lo ha reso noto in conferenza stampa il presidente di Pge, Wojciech Dabrowski. Si stima che i bisogni di tale hub aeroportuale di futura costruzione siano tra i 60 e i 100 MW. Il valore dell'investimento è invece stimato a 300 milioni di zloty (67 milioni di euro). "La centrale sarà alimentata innanzitutto da gas naturale, ma anche da fonti rinnovabili. Ci sarà un impianto fotovoltaico e forse anche altre soluzioni", ha detto Dabrowski. La centrale sorgerà inoltre secondo un principio di trigenerazione, fornirà quindi non solo energia elettrica, ma anche energia termica a scopo di riscaldamento o di refrigerazione. Il Cpk è uno snodo aeroportuale che sorgerà tra Varsavia e Lodz, integrando trasporto aereo, ferroviario e stradale. Secondo gli annunci fatti, la costruzione dovrebbe terminare nel 2027. (Vap)