Speciale energia: Agenzia dogane, creato gruppo supporto per obbligo e-Das su benzina e gasolio usati come carburanti

- In vista dell’entrata in vigore, dal prossimo primo ottobre, dell’obbligo di utilizzo dell’e-Das per la movimentazione nazionale della benzina e del gasolio usato come carburante assoggettati ad accisa, la direzione generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli (Adm) ha disposto la formazione di un gruppo di supporto nazionale per offrire, presso ogni Ufficio delle dogane, un servizio di front-office agli speditori che sono tenuti ad adeguare i propri sistemi elettronici alle vigenti disposizioni. Lo riferisce una dell'Adm. (Com)