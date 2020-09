Scuola: Lega, concorsi Azzolina non risolvono problema attuale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Azzolina oggi sembra voler dare il via libera al concorso straordinario: peccato solo, questo e gli altri concorsi ordinari, saranno il suo ennesimo fallimento". Lo affermano i parlamentari leghisti Mario Pittoni, vicepresidente della commissione istruzione di palazzo Madama e responsabile del dipartimento del partito e Rossano Sasso componente in commissione Istruzione alla Camera. "Non porteranno infatti alcun docente in cattedra nell'attuale anno scolastico e per quelli successivi non copriranno nemmeno i pensionamenti - sottolineano -. In piena crisi sanitaria molti concorrenti si ritroveranno nell'impossibilità di partecipare per contagio, quarantena o anche solo per le limitazioni imposte. Aver poi già lanciato il concorso ordinario senza indicare quando realmente si farà, sottrae all'assegnazione decine di migliaia di cattedre, mortificando le aspettative di centinaia di migliaia di studenti, che da anni chiedono insegnanti che li accompagnino nell'intero ciclo di studi. Azzolina riesce a essere divisiva anche sui concorsi".(com)