Coronavirus: Lega Roma, nuovo caso positivo a scuola Deledda, genitori lasciati soli

- Un nuovo caso di Covid-19 si abbatte sull'Istituto Laparelli, questa volta nel plesso Deledda a Roma. "In un periodo difficile come quello che il Paese sta vivendo è verosimile aspettarsi che la Asl e i referenti Covid voluti dal Ministro siano immediatamente a disposizione dell'utenza. E invece no. Il comitato dei genitori della Deledda riferisce che non hanno avuto contatti con i referenti covid scolastici e non sanno quali procedure siano state attuate dalla scuola e dalla Asl e in quali tempi. L' Azienda sanitaria non risponde e le preoccupazioni aumentano". Lo dichiarano in una nota Maurizio Politi, capogruppo Lega in Assemblea capitolina e Mattia Balducci coordinatore Lega in Municipio V. "La classe dove c'è il caso accertato, è stata isolata, ma molti insegnanti lavorano anche presso le altre succursali o in altre classi, pertanto i genitori tenuti all'oscuro di tutte le procedure hanno deciso di far restare i bambini a casa in via cautelativa - aggiungono gli esponenti della Lega -. A tutti è evidente che in questo modo viene leso il diritto dei minori ad avere un'istruzione di qualità e a socializzare tranquillamente con i coetanei. Perché le istituzioni sono assenti? L'amministrazione come pensa di venire incontro ai bisogni dei cittadini più piccoli? Esprimiamo solidarietà al comitato dei genitori che sta cercando di gestire al meglio e senza il sostegno di nessun referente istituzionale una grave situazione emergenziale", concludono.(Com)