Grecia-Usa: portavoce governo, visita di Pompeo è nuovo attestato per ruolo paese

- La seconda visita in Grecia in meno di un anno da parte del segretario di Stato Usa Mike Pompeo riflette il ruolo che Salonicco ha come centro di crescita nei Balcani e quello della Baia di Souda a livello geostrategico nel Mediterraneo orientale. Lo ha sottolineato il portavoce governativo greco Stelios Persas durante un punto stampa in concomitanza con la visita a Salonicco di Pompeo, che ha incontrato il ministro degli Esteri greco Nikos Dendias. Secondo Petsas, la presenza di Pompeo in Grecia è un attestato per il ruolo di stabilità del paese nei Balcani e nel Mediterraneo orientale. Il portavoce del governo ha inoltre illustrato il programma del premier Kyriakos Mitsotakis, annunciando che si recherà a Creta questa sera dove accoglierà Pompeo in arrivo da Salonicco. Nella giornata di domani Mitsotakis sarà impegnato con Pompeo nella visita alla base militare nella Baia di Souda dell'isola di Creta. Nella serata di mercoledì Mitsotakis sarà quindi all'Acropoli di Atene per assistere all'inaugurazione della nuova illuminazione; mentre giovedì e venerdì sarà impegnato a Bruxelles per il Consiglio europeo. (Gra)