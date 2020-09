Spagna: albergatori e ristoratori chiedono al governo riduzione temporanea Iva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Confederazione spagnola degli alberghi e delle strutture ricettive turistiche (Cehat) e l'associazione che rappresenta gli alberghi, i ristoranti, i bar e le strutture a livello europeo (Hotrec) hanno chiesto al governo una riduzione temporanea dell'aliquota Iva per tutto il settore alberghiero. Secondo le associazioni di categoria sarebbe, infatti, una misura "molto efficace", come già avvenuto in 10 altri paesi europei, per sostenere la ripresa del comparto a causa della crisi causata dalla pandemia del coronavirus. Cehat e Hotrec hanno chiesto all'Unione europea di "incoraggiare" gli Stati membri a ridurre l'Iva per i servizi alberghieri e di ristorazione "al tasso più basso" (5 per cento) autorizzato dalla legislazione comunitaria.(Spm)