Pa: Uil, governo prenda posizione chiara su gestione risorse legge Bilancio, Recovery fund e Mes

- Il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, in una dichiarazione insieme ai segretario generali delle categorie del pubblico impiego segnala: "Questi mesi ci hanno insegnato quanto preziosa sia la funzione di tutto il sistema pubblico in un contesto di emergenza, ancor più lo è e deve esserlo in vista della rapida ripresa del Paese e del suo tessuto produttivo, economico e sociale. I fatti - proseguono i leader sindacali in una nota - hanno dimostrato come il modello neoliberista, lo stesso che considera la spesa per la Pubblica amministrazione improduttiva, possa ormai considerarsi superato. È necessario cambiare impostazione. È per questo che chiediamo al governo di prendere una posizione chiara sulla gestione delle importanti risorse che il Paese avrà a disposizione, tutte incluse: dalla legge di bilancio al Recovery fund, fino al Mes (Meccanismo europeo di stabilità)". Per Bombardieri ed i segretari generali delle categorie del pubblico impiego, "la Pubblica amministrazione costituisce uno degli asset strategici per lo sviluppo del Paese? Se sì, un primo passo fondamentale per dimostrarlo è il rientro al più presto e in totale sicurezza dei propri dipendenti, nel pieno rispetto delle misure concordate nell'ultimo protocollo di sicurezza sottoscritto lo scorso 24 luglio. I lavoratori - si legge nella nota - vogliono rientrare negli uffici per dare responsabilmente il loro contributo alla pronta ripartenza della macchina amministrativa a sostegno di tutte le attività produttive e a garanzia dei servizi essenziali. Lo hanno fatto anche durante la fase più critica della pandemia: chi in prima linea sul fronte alla lotta all'emergenza, chi da remoto assicurando la continuità dell'azione amministrativa. Il normale riavvio di quest'ultima, tuttavia, non può che esser legato a doppio filo col rientro dei lavoratori nelle amministrazioni, negli enti e negli istituti". (segue) (Com)