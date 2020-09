Pa: Uil, governo prenda posizione chiara su gestione risorse legge Bilancio, Recovery fund e Mes (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il leader della Uil ed i segretari generali delle categorie del pubblico impiego, questo "non basta. Per far ripartire compiutamente quella macchina bisogna necessariamente cambiare rotta e tornare a investire su tutte le Pubbliche amministrazioni, sulla sanità, sulla scuola, sull'università e sulla ricerca, riconoscendone il ruolo di volano dello sviluppo sociale ed economico. Rivendichiamo da troppo tempo un percorso serio di digitalizzazione e di adeguamento infrastrutturale della macchina pubblica che sia in grado di metterla al passo con il terzo millennio e di rispondere alle esigenze dei cittadini e degli attori economico sociali del Paese. L'occasione che abbiamo ora - continua la nota -, con il Recovery plan e il Mes, è unica e va sfruttata. Un percorso di rilancio che, però, non può prescindere dal protagonismo di chi dovrà esserne quotidianamente partecipe, i lavoratori. Bisogna farlo investendo in formazione, colmando i tanti vuoti organici con un piano straordinario di assunzioni, ridando dignità e ruolo alle relazioni sindacali e riconsegnando alla contrattazione competenze sull'organizzazione del lavoro per orientarne e accompagnarne le trasformazioni che le innovazioni stanno comportando. Il contratto collettivo - conclude la nota - non può che essere lo strumento più adatto e flessibile per guidare questo processo di ammodernamento e rilancio del sistema pubblico. Rivendichiamo condizioni economiche e normative utili ad avviare, fin da subito, questo processo, anche attraverso l'apertura delle trattative per il rinnovo dei contratti del pubblico impiego ormai scaduti da oltre due anni". (Com)