Incidenti lavoro: non attende segnale e rimane folgorato, ferito operaio

- Un operaio di 34 anni è rimasto folgorato questa mattina a Milano in un incidente sul lavoro. Secondo quanto riferito dalla Questura, l'uomo che lavora in una ditta di impianti elettrici con sede in via Rubattino, durante un'operazione non avrebbe atteso il segnale della messa a terra e avrebbe preso la scossa. Sul posto, oltre gli agenti della Polizia di Stato, sono intervenuti i soccorritori del 118. Il 34enne, che è rimasto sempre cosciente, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Niguarda e non sarebbe in pericolo di vita. (Rem)