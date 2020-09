Campidoglio: al via maratona in Aula su equilibri bilancio, piano finanziario rifiuti e Tari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al via una maratona di tre giorni in Assemblea capitolina per arrivare entro il 30 settembre all'approvazione della delibera di salvaguardia degli equilibri di bilancio del Campidoglio resasi necessaria a seguito dell'emergenza coronavirus. Venerdì scorso, dopo quattro appelli in cui è mancato il numero legale, la seduta è stata aggiornata a oggi in seconda convocazione. Sono centinaia gli ordini del giorno e gli emendamenti ancora da discutere e votare. Per l'analisi è programmato un tempo totale di quattro ore per gli ordini del giorno e di altrettante ore per gli emendamenti. L'Aula Giulio Cesare è convocata per oggi e domani, 28 e 29 settembre, dalle 10 alle 20 e dalle 10 a oltranza per mercoledì 30 settembre. All'ordine dei lavori anche due importanti delibere (188 e 189 del 2020), inerenti al piano economico e finanziario per la gestione dei rifiuti e alla disciplina della Tari: anche questi due atti, approvati in giunta il 22 settembre scorso, sono da licenziare entro il 30 settembre. (Rer)