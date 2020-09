Recovery Plan: Provenzano, non sia progetto "sponda", risorse devono essere aggiuntive

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza non possono diventare un grande progetto 'sponda' dove mettiamo dentro tutti i progetti, magari finanziati, che non siamo riusciti a realizzare fino a qui per incapacità realizzativa dell'amministrazione pubblica a tutti i livelli, non solo i ministeri ma anche le Regioni e gli enti locali". Lo ha detto il ministro per il Sud e la coesione territoriale, Giuseppe Provenzano, in audizione in commissione Bilancio e Politiche Ue al Senato sul Recovery fund. "Le risorse devono devono essere aggiuntive e garantire un'aggiuntività rispetto alle politiche dei fondi strutturali", ha aggiunto.(Rin)