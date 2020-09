Agroalimentare: Conte, sarà protagonista strategia rilancio Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo "è impegnato" affinché "il settore agroalimentare sia protagonista della strategia complessiva di rilancio del Paese". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervenendo all'Assemblea generale in occasione dei 100 anni di Confagricoltura. "Costruiremo un mosaico di interventi anche per aiutare le filiere del Paese ad essere protagoniste di questa fase di rilancio", ha assicurato il presidente ricordando che "il nostro piano di ripresa" nell'ambito del Recovery fund "dovrà costituire il motore della crescita" per aumentare "specie al sud, la dotazione di infrastrutture e riducendo il divario digitale". (Rin)