Giovani: Ang, giovedì scadenza bandi terzo round 2020 Erasmus+ e Corpo europeo solidarietà

- Giovedì 1 ottobre 2020 (ore 12) scade il termine dei bandi per presentare progetti nell'ambito dei programmi europei Erasmus+: Gioventù e Corpo europeo di solidarietà gestiti in Italia dall'Agenzia nazionale per i giovani. "È importante che i giovani facciano sentire la loro voce - spiega in una nota l'Agenzia nazionale per i giovani - cogliendo questa opportunità che offre l'Europa per realizzare i loro progetti di solidarietà e volontariato. Grazie alle loro idee, le loro intuizioni, i Paesi dell'Unione potranno continuare a dialogare nel segno della mobilità, anche online". Nel secondo round di valutazione del 2020 sono stati finanziati 290 proposte progettuali con la somma complessiva di 8.010.211,56 euro che coinvolgeranno 8553 ragazzi under30. Nel dettaglio sono state impegnate risorse pari a 2.854.206 euro per 140 progetti Erasmus+, 7262 i ragazzi interessati di cui 400 con bisogni speciali e 2574 con minori opportunità. Per il Corpo europeo di solidarietà, invece, verranno impegnati 5.156.005,56 euro che andranno ai 150 progetti approvati, divisi tra azioni di volontariato, partenariati, tirocinio e lavoro, e solidarietà che coinvolgeranno 1291 ragazzi di cui 339 con minori opportunità. (Ren)