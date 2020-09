Coronavirus: Nkengasong (Cdc), in Africa collaborare come continente non singoli paesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Africa, l'unico modo per essere meno vulnerabili "è collaborare e coordinarsi come continente, non come singoli paesi". Lo ha affermato in un'intervista a "El Pais" il virologo camerunense John Nkengasong , co-direttore del Centro africano per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc), premiato la scorsa settimana con il "Global Goalkeeper" 2020 dalla "Bill & Melinda Gates Foundation" per essere stato "uno dei tanti eroi durante la pandemia". Nkengasong ha evidenziato che dopo le prime fasi di difficoltà ora c'è maggiore comunicazione, coordinamento e collaborazione "fondamentali per combattere un pandemia" da parte di un gruppo di lavoro che comprende specialisti provenienti da tutto il continente. "Ora abbiamo creato una piattaforma comune che funziona come Amazon o Alibaba, dove è possibile ottenere tutte le attrezzature e i macchinari per combattere contro covid-19", ha spiegato il medico camerunense. (segue) (Spm)