Coronavirus: Nkengasong (Cdc), in Africa collaborare come continente non singoli paesi (2)

- Tutti i paesi africani hanno mostrato interesse a partecipare a Covax, un'iniziativa globale che mira a garantire che almeno 220 milioni di dosi di vaccino covid-19, una volta autorizzato e approvato, vadano nel continente africano. In tal senso, Nkengasong si è detto "fiducioso" che Covax abbia successo, ma ha chiarito che si stanno esplorando anche altre strade come la contrattazione diretta e la negoziazione con le aziende farmaceutiche per raggiungere l'obiettivo di immunizzare il 60 per cento della popolazione africana. Sebbene la diffusione del coronavirus nel continente africano, con 34.777 morti complessivi e meno di 1,5 milioni di contagiati, sia decisamente più bassa che in altre aree del mondo, la pandemia ha sottolineato il virologo "ha bloccato altri programmi come quelli contro la tubercolosi, l'Aids o la malaria". (Spm)