Frosinone: associazione pronta per apertura terzo aeroporto del Lazio "ma servono fondi"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il ministero delle infrastrutture e trasporti indichi tra le priorità l'individuazione della Logistic valley del frusinate come asset da valorizzare per dare concretezza al progetto Italia veloce della ministra De Micheli". E' l'appello in una nota dell'Associazione per l'aeroporto di Roma Frosinone (Aparf), che sta lavorando al progetto del terzo aeroporto del Lazio e primo hub per le merci nella macroregione che va dal Lazio meridionale, all'Abruzzo, al Molise, alle provincie di Caserta e di Napoli. "Nel piano strategico nazionale che il governo si appresta a presentare all'Europa, anche in vista dei finanziamenti per la realizzazione di opere infrastrutturali strategiche di lungo corso, va inserita la realizzazione del nuovo aeroporto di Roma Frosinone, quale conversione civile e commerciale dell'attuale aeroporto militare e con la immediata connessione all'intermodalità logistica esistente: incrocio delle autostrade A1 e A24, Asse attrezzato, stazione della Ferrovia Alta Velocità, piattaforma di interscambio con il trasporto su gomma", dettaglia il comitato promotore dell'aeroporto. (segue) (Com)