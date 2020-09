Frosinone: associazione pronta per apertura terzo aeroporto del Lazio "ma servono fondi" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Si tratta di un hub sul quale l'interesse pubblico e privato è manifesto; la prossimità con i magazzini di smistamento Amazon, l'interazione con il polo agroalimentare e l'interesse espresso da RyanAir posizionano naturalmente il nuovo aeroporto, a 25 minuti di treno da Roma Termini, come il più indovinato investimento operabile per il rilancio dell'economia delle quattro regioni interessate, con l'impiego diretto e nell'indotto di circa tremila nuovi addetti", conclude la nota. (Com)