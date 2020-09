Turchia: omicidio Khashoggi, procura prepara nuovi capi di imputazione contro sei sauditi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità giudiziarie della Turchia hanno preparato un secondo capo d'accusa contro sei ex funzionari sauditi in rapporto con l'omicidio del giornalista saudita Jamal Khashoggi. Lo riferisce il quotidiano turco "Yeni Safak". Non sono stati specificati i termini delle accuse, né se i sei sospettati siano tra quelli già sotto processo a Istanbul - pur in contumacia - per l'omicidio del giornalista. Il 7 settembre, il tribunale penale di Riad ha condannato otto persone per il loro coinvolgimento nell’omicidio di Khashoggi, avvenuto il 2 ottobre 2018 nel consolato generale del Regno dell’Arabia Saudita a Istanbul. Mentre per cinque degli imputati coinvolti nell’omicidio la Procura generale aveva chiesto la pena capitale, le condanne finali prevedono 20 anni di carcere per cinque individui e pene fra i sette e i dieci anni di prigione per altre tre persone. (Tua)