Agroalimentare: Conte, grazie a filiera non è mai mancato cibo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ringrazio ancora una volta tutti gli attori della filiera agroalimentare per quanto fatto per la comunità in questi mesi difficili. Grazie al vostro impegno i generi alimentari non sono mai mancati". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervenendo all'Assemblea generale in occasione dei 100 anni di Confagricoltura. La pandemia, ha voluto ricordare il presidente, ha rivelato "quanto sia importante, specie per alcune produzioni strategiche, fare affidamento su fonti di approvvigionamento sicure e quanto più prossime alle persone". (Rin)