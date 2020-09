Roma: Cerquoni (Lega), pasticcio ciclabili, rischi per vita ciclisti e parcheggi eliminati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Flavia Cerquoni dirigente Lega Roma, in una nota dichiara: "Cronaca di un incidente annunciato che si poteva evitare. Il pasticcio delle ciclabili a Roma tocca il fondo nel quartiere tuscolano. Viene annunciato dalla presidente Lozzi che per fare spazio alla bike lane verranno tolti i parcheggi da via di Porta Furba fino all'altezza di via della Cave. "Viene da chiederci - aggiunge - se chi ha fatto il progetto e chi l'ha approvato conosca , viva o semplicemente transiti per il quartiere. La penuria di parcheggi e soste è grave e atavica, sia per il polo commerciale che rappresenta via Tuscolana, sia per l'alta densità abitativa. Ma non è tutto, l'orgoglio del M5s per le tanto pubblicizzate piste ciclabili si è dovuto scontrare con la realtà. I lavori eseguiti male e in deroga al codice della strada, non prevedono misure di protezione per chi transita nella pista, divenendo quindi corsia preferenziale per gli scooter e moto e fonte di pericoli per chi deve attraversarla. L'ultimo esempio è stato l'incidente recentemente occorso a due ragazzi, investiti da uno scooter proprio mentre erano in pista. Il progetto non tiene conto della vivibilità urbana e della frequenza cittadina, differente da quartiere a quartiere. La poca sicurezza, i continui allagamenti e l'eliminazione dei parcheggi sono l'ennesimo fallimento delle attuali amministrazioni". (Com)