Sud: Provenzano, tra Recovery Plan e fondi Ue circa 50 miliardi

- "Sulla base dell'ultima interlocuzione con la Commissione Ue, a fronte di una quota del Recovery Plan di circa 65 miliardi di aiuti, avremo complessivamente una quota di 43 miliardi di fondi strutturali europei per il ciclo 2021-2027. A questi 43 vanno aggiunti in più il cofinanziamento regionale e nazionale che, se fosse parametrato sulla base del ciclo precedente, attiverebbe una quota di risorse per programmi operativi porta il totale a 80 miliardi. Di questi 50 almeno sarebbero destinati al Mezzogiorno". Lo ha detto il ministro per il Sud e la coesione territoriale, Giuseppe Provenzano, in audizione al Senato sul Recovery Plan. "Per il ciclo di programmazione 2021-2027 avremo un punto di Pil all'anno di investimenti aggiuntivi in più per il Sud", ha aggiunto. (Rin)