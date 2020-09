Cuba: brigata medica internazionale "Henry Reeve" candidata a Nobel per la Pace 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità cubane hanno confermato che la brigata di medici "Henry Reeve", protagonista di missioni internazionali di sostegno alla lotta contro il coronavirus, è stata candidata al Premio Nobel per la pace del 2021. "Cuba nel mondo: medici e non bombe. Consiglio mondiale per la Pace (World Peace Council, Wpc) ha registrato formalmente la candidatura del contingente medico Henry Reeve al premio Nobel per la Pace", ha scritto il presidente di Cuba Miguel Diaz-Canel, in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter. "Vediamo il lavoro che il contingente medico cubano Henry Reeve ha realizzato da molto prima che emergesse il focolaio del coronavirus, come il più sincero esempio di solidarietà internazionale", si legge nella lettera firmata dal Wpc, una organizzazione non governativa affiliata alle Nazioni Unite che da sempre collabora con il Movimento dei paesi non allineati. Tra le missioni svolte dal corpo dei medici cubani c'è stata anche quella effettuata a marzo a Crema, in Italia: oltre tre mesi di assistenza alle strutture sanitarie locali che spinsero il comune di Crema un sostegno alla candidatura al Nobel. (segue) (Mec)