Cuba: brigata medica internazionale "Henry Reeve" candidata a Nobel per la Pace 2021 (2)

- La brigata Henry Reeve prende il nome da un militare della Union army che aveva partecipato alla Guerra di Secessione degli Stati Uniti e che si era successivamente unito alla causa indipendentista cubana, morendo all'età di 26 anni. Nel 1976, cento anni dopo il suicidio compiuto a Yaguaramas per sfuggire alla controffensiva dell'esercito spagnolo, l'Avana ha emesso un francobollo in suo onore. Dopo il passaggio dell'uragano Kathrina negli Stati Uniti, l'allora presidente Fidel Castro propose a Washington l'invio di 1.586 medici cubani per aiutare a superare l'emergenza, offerta respinta dalla Casa Bianca, il leader comunista decise allora di fondare una brigata internazionale di medici specializzati in situazioni di disastri e gravi epidemie, dedicandola alla memoria del brigadiere. (Mec)