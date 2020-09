© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il piano italiano per utilizzare le risorse del Recovery fund "dovrà dedicare almeno il 37 per cento delle risorse a progetti 'green'". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervenendo all'Assemblea generale in occasione dei 100 anni di Confagricoltura. (Rin)