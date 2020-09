Nagorno-Karabakh: ministero Esteri Azerbaigian, l'Armenia colpisce obiettivi civili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 27 settembre, a seguito del fuoco di artiglieria delle Forze armate dell'Armenia, hanno perso la vita cinque cittadini azerbaigiani del villaggio di Gashalti nel distretto di Naftalan. Lo riferisce il ministero degli Esteri di Baku, secondo quanto riportato da una nota stampa dell'ambasciata dell'Azerbaigian in Italia. "La parte armena, prendendo di mira in modo intenzionale la popolazione e le infrastrutture civili, viola gravemente le norme e i principi del diritto internazionale, soprattutto delle convenzioni di Ginevra", si legge nella dichiarazione della diplomazia di Baku. "Condanniamo fermamente questi atti feroci della parte armena ed esigiamo di porre fine al fuoco contro i civili e al tentativo conseguente di mantenere la popolazione civile nella paura. E' necessario che la comunità internazionale richiami il paese occupante, che prende di mira la popolazione civile dell'Azerbaigian, a porre fine ai crimini di guerra. Esprimiamo le nostre più sentite condoglianze ai familiari dei civili, che hanno perso la vita a seguito dell'atto aggressivo delle forze armate dell'Armenia", conclude la dichiarazione del ministero azerbaigiano. Nella comunicazione di stamattina il ministero degli Esteri dell'Azerbaigian ha denunciato nuovamente attacchi verso i civili da parte dell'Esercito dell'Armenia: "A partire dalle ore mattutine del 28 settembre, la città di Tartar dell'Azerbaigian viene sottoposta al fuoco intenso da parte delle Forze Armate dell'Armenia", si legge nella dichiarazione. "Le forze del nemico prendono intenzionalmente di mira civili ed edifici cittadini. L'Armenia, colpendo i civili della città di Tartar, dimostra l'utilizzo del terrore contro la popolazione civile e ancora una volta la grave violazione del diritto internazionale umanitario", afferma il ministero degli Esteri di Baku. "Le Forze armate dell'Azerbaigian, che in risposta ai nuovi atti di aggressione dell'Armenia ha dovuto effettuare azioni di contrattacco, hanno dichiarato di non avere intenzione di effettuare azioni belliche contro la popolazione civile, le donne e i bambini e di realizzare il proprio contrattacco nei limiti del diritto internazionale umanitario. Le azioni da parte dell'Armenia sono in contrasto con il diritto internazionale, e dimostrano che questo paese è disposto a utilizzare tutti i mezzi, inclusi i crimini di guerra, per raggiungere nuovi obiettivi di aggressione. Invitiamo la comunità internazionale a condannare fermamente i crimini di guerra dell'Armenia, che prende intenzionalmente di mira i civili", conclude la nota.(Com)