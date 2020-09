Giappone: imbarcazione Guardia costiera urta peschereccio taliwanese al largo delle Senkaku

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un pattugliatore della Guardia costiera del Giappone e una imbarcazione da pesca taiwanese sono rimaste coinvolge in una collisione al largo delle Senkaku, l’atollo del Mar Cinese Orientale controllato dal Giappone e Rivendicato da Cina e Taiwan. Lo hanno confermato le autorità di Tokyo, secondo cui l’incidente è avvenuto in acque territoriali del Giappone. L’incidente, senza conseguenze per gli equipaggi delle due imbarcazioni, si è verificato quando il pattugliatore si è affiancato al peschereccio per intimare all’equipaggio di abbandonare le acque amministrate dal Giappone. Secondo la Guardia costiera giapponese, la barca taiwanese, con a bordo un equipaggio di sette persone, era impegnata in attività di pesca illegali. Il segretario capo di Gabinetto giapponese, Katsunobu Kato, ha dichiarato che il Giappone ha rivolto a Taiwan una protesta formale dopo l’incidente. (Git)