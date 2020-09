Coronavirus: Battilocchio (FI), rendere pubblici tutti i documenti Cts

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alessandro Battilocchio, deputato di Forza Italia, intervenendo in Aula a Montecitorio durante la discussione della mozione relativa alla desecretazione dei documenti del Comitato tecnico-scientifico (Cts) nella fase del Covid-19, ha osservato che "la mozione del centrodestra che l'Aula è chiamata a discutere e votare, chiede con forza un impegno stringente al governo a garantire la massima trasparenza e pubblicità nei confronti dei cittadini e delle istituzioni su quelle che sono state e saranno le decisioni prese per gestire il periodo certamente più drammatico dal dopoguerra ad oggi, conseguente alla pandemia. Ma questa trasparenza finora non c'è stata - ha continuato l'esponente di FI -, ed è eloquente in tal senso la gestione a dir poco opaca dei documenti che l'esecutivo ha voluto tenere secretati. Siano resi pubblici, senza ulteriori rinvii e senza attendere i tribunali, i verbali integrali delle riunioni del Comitato tecnico-scientifico". (Rin)