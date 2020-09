Algeria: una donna alla guida del partito Taj, in agenda riforme e sostegno a referendum

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il partito islamista algerino Raggruppamento per la speranza algerina (Taj) ha promesso di promuovere riforme “fondamentali”, dopo che nel congresso straordinario svoltosi sabato scorso, 26 settembre, è stata eletta alla guida della formazione politica una donna, Fatma-Zohra Zerouati. Il partito ha fatto appello in particolare a “moralizzare la vita politica, in quanto mezzo civilizzato che contribuirà alla costruzione dell’Algeria, tanto più che il Paese si trova sull’orlo di tappe politiche decisive”. Il partito Taj, che è stato un importante alleato dell’ex presidente algerino Abdelaziz Bouteflika, ha espresso “piena disponibilità per far riuscire il referendum costituzionale che avrà luogo il primo novembre, una svolta che aprirà orizzonti verso profonde riforme politiche, economiche e sociali”. Il partito ha ugualmente affermato di “aspirare a che gli esiti delle modifiche della legge elettorale raggiungano il livello delle aspirazioni della classe politica e rispondano alle preoccupazioni sollevate” dai cittadini. I partecipanti al congresso straordinario hanno accolto con favore gli sforzi dello Stato durante la pandemia di coronavirus, complimentandosi per tutte le misure adottate a livello sociale ed economico per migliorare le condizioni di vita dei cittadini. L’ex presidente del partito Taj, Ammar Ghoul, si trova attualmente in carcere per corruzione. (Ala)