Donbass: processo MH17, imputato russo Pulatov intende rilasciare dichiarazione alla corte

- Il cittadino russo Oleg Pulatov, imputato nel caso dell'abbattimento dell'aereo MH17 del 2014 nel Donbass, intende rilasciare una dichiarazione in aula nel corso del processo in corso nei Paesi Bassi. Lo ha affermato oggi l'avvocato difensore di Pulatov, ripreso dall'agenzia di stampa russa "Sputnik". Secondo il legale, la difesa ha sconsigliato Pulatov di rilasciare la dichiarazione, per questioni di sicurezza. L'imputato intende affermare la propria estraneità alla vicenda dello schianto dell'MH17, asserendo di non avere nulla a che fare con il trasporto del sistema missilistico Buk, che secondo i pubblici ministeri sarebbe stato usato per abbattere l'aereo della Malaysia Airlines. (segue) (Rum)