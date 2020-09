India-Sri Lanka: definite priorità per dare nuovo impulso a relazioni bilaterali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I primi ministri di India e Sri Lanka, Narendra Modi e Mahinda Rajapaksa rispettivamente, nel vertice virtuale tenuto sabato 26 settembre hanno convenuto di dare nuovo impulso alle relazioni bilaterali puntando su alcune priorità. Lo riferisce un comunicato congiunto. Tra i punti prioritari indicati ci sono il rafforzamento della cooperazione contro il terrorismo e il traffico di droga; l’attuazione dei progetti di sviluppo comunitario ad alto impatto (Hicdp) già concordati per il periodo 2020-2025; la costruzione di diecimila unità abitative nelle aree di piantagione srilankesi, annunciata nel 2017; una maggiore integrazione delle catene di approvvigionamento; la rapida realizzazione di progetti di infrastrutture e connettività in particolare nei settori dei porti e dell’energia. A seguire vengono citati altri settori in cui potenziare la cooperazione: l’energia rinnovabile, con particolare riferimento a progetti eolici per i quali l’India ha messo a disposizione una linea di credito di cento milioni di dollari; l’agricoltura, la zootecnia, la ricerca scientifica e tecnologica e l’assistenza sanitaria; gli scambi interpersonali culturali e religiosi; il turismo. Le parti, infine, si sono impegnate ad affrontare mediante consultazioni le questioni irrisolte relative alla pesca e a intensificare la cooperazione in materia di sicurezza marittima e difesa. (segue) (Inn)